Voetbalclub San Diego Loyal van het veld om homofobie

San Diego Loyal speelt in de United Soccer League, het niveau onder de Major League. Vorige week werd een speler van de club racistisch bejegend door een tegenstander van LA Galaxy II. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, maar San Diego weigerde het punt vanwege dat incident. LA Galaxy ontsloeg de bewuste speler.

„We geven onze kansen op de play-offs op, maar dat maakt niet uit”, zei Donovan, eigenaar, vicevoorzitter en trainer van de club. „Er zijn belangrijkere zaken. We willen een club zijn van ’speak and act’. Daarom zijn we van het veld gegaan.”

Vlak voor rust kreeg Loyal-speler Collin Martin, die twee jaar geleden openbaarde homo te zijn, de rode kaart. Hij vertelde aan de vierde official dat een tegenstander, de Jamaicaan Junior Flemmings, een homofobe opmerking naar hem had gemaakt.

„Na alles wat we afgelopen week hebben doorgemaakt, was het verschrikkelijk om dat te horen”, zei Donovan. Zijn spelers wilden aanvankelijk na rust doorgaan met de wedstrijd. „Ze gaven Phoenix een pak slaag, dat geeft als voetballer een geweldig gevoel.” Donovan vroeg in de rust zowel de scheidsrechter als de trainer van Phoenix Rising om Flemmings weg te sturen. „De scheidsrechter zei het betreffende woord wel gehoord te hebben, maar hij wist niet wat het betekende. Het was iets Jamaicaans. Daarom kon hij die speler niet wegsturen.”

Ook de trainer weigerde om in te grijpen. „We hebben toen gezegd: als jullie het niet doen, dan doen wij het”, aldus Donovan. Bij de aftrap van de tweede helft gingen zijn spelers eerst op één knie zitten en daarna liepen ze van het veld af.

Flemmings ontkent dat hij een homofobe opmerking heeft gemaakt. Zijn club en de organisatie van de USL onderzoeken de zaak. Het was de bedoeling dat de spelers van San Diego Loyal en Phoenix Rising in de 74e minuut, het moment waarop vorige week het racisme-incident plaatsvond, even zouden stoppen met voetballen om een spandoek te tonen met daarop de tekst ’I will speak, I will act’. Zo ver kwam het niet.