Atalanta realiseert wonder in Champions League

En dat mag gerust een wonder worden genoemd. Na vier duels had Atalanta, met ook invaller Hans Hateboer onder contract, namelijk pas één puntje vergaard. De eerste drie wedstrijden werden verloren. Atalanta leek het lachtertje van de groep, maar door overwinningen op Dinamo Zagreb en Shakhtar is een plek bij de laatste zestien nu toch een feit.

Op de laatste speeldag van Groep C mocht Dinamo Zagreb niet winnen van Manchester City, en was een zege voor de Italianen benodigd. Groepswinnaar Manchester City deed z’n plicht in Kroatië en zegevierde met 1-4. De Engelsen plaatsten zich op hun dooie gemak voor de volgende ronde. City voetbalde veertien punten bij elkaar.

Jesus helpt City en Atalanta

Gabriel Jesus maakte met drie treffers een einde aan de hoop voor Dinamo Zagreb om te overwinteren in Europa. Dani Olmo had de Kroaten nog op voorsprong gebracht met een fraaie volley. Na de hattrick van Jesus maakte Phil Foden de vierde treffer.

Voor Atalanta scoorden Timothy Castagne (68e minuut), Mario Pasalic (80e minuut) en Robin Gosens (voormalig Heracles). Bij Shakthar moest Dodo met een rode kaart inrukken. De club uit Oekraïne vervolgt na de winter Europees voetbal in de Europa League.

Ajax

Atalanta vergaarde slechts zeven punten. Dat zijn er drie minder dan Ajax. De Amsterdammers overleefden de groepsfase niet. Door de nederlaag tegen Valencia ging het mis voor de ploeg van Erik ten Hag.