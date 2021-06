’Eerste EK-rel binnen Frans sterrenensemble: Kylian Mbappé woest op Olivier Giroud’

Volgens L’Equipe is er namelijk mot binnen de Franse selectie tussen aanvallers Kylian Mbappé en Olivier Giroud. Laatstgenoemde uitte na de oefenwedstrijd tegen Bulgarije (3-0 zege) kritiek, omdat hij weinig in het spel werd betrokken, iets dat Mbappé blijkbaar persoonlijk heeft opgevat.

„Je zegt je me in het begin amper hebt gezien”, reageerde Giroud, goed voor twee treffers, op een vraag van een verslaggever. „Misschien hadden ze mij meer moeten zoeken. Ik zeg niet dat ik alles goed doe en altijd de juiste keuze maak, maar ik probeer in ieder geval met oplossingen te komen.”

Volgens de Franse sportkrant voelde Mbappé dat hij het voornaamste mikpunt was van de teksten van de Chelsea-spits. Daarop zou hij zo kwaad geworden zijn dat hij zelfs in wilde breken op de persconferentie om zijn zegje te doen over zijn collega-aanvaller. Deschamps wist de Paris Saint-Germain-ster er uiteindelijk van te weerhouden om zijn frustratie te uiten ten overstaan van het journaille.

