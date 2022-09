Douvikas dankzij hattrick Utrecht-held na bizarre avond in Sittard

Fortuna begon met twee wijzigingen, zo stonden Tijjani Noslin en Paul Gladon weer in de basis. Bij de bezoekers zaten de aanwinsten van de voorbije week, Sean Klaiber, Amin Younes en Naoki Maeda, op de bank. Zij zagen dat de beste kans op een treffer voor FC Utrecht tien minuten voor rust was. Othman Boussaid stuitte eerst op Ivor Pandur, waarna zijn rebound van dichtbij door Goerge Cox uit de doelmond werd gekopt. Voor Fortuna was dreiging via een uithaal van ver van Mats Seuntjens, die werd gekeerd door Vasilios Barkas. De Griek was op slag van rust ook op zijn post, toen Burak Yilmaz door kon, maar net niet vol kon uithalen.

Voordat er in de tweede helft een hoogtepunt in Sittard was, vond er een dieptepunt plaats. In het vak FC Utrecht-supporters werd er vuurwerk afgestoken, onder andere een stuk knalvuurwerk vlak naast de voor Utrecht warmlopende spelers, waaronder Douvikas. Het duurde vervolgens een paar minuten alvorens scheidsrechter Allard Lindhout de wedstrijd weer hervatte. Vorige week lag de thuiswedstrijd tegen Ajax ook al even stil, vanwege eenzelfde incident. De aanhangers van de Domstedelingen raakten toen ook in opspraak vanwege het maken van oerwoudgeluiden richting Brian Brobbey. Ook waren er eerder dit seizoen al rellen na de thuiswedstrijd tegen Cambuur.

Tijjani Noslin en Djevencio van der Kust Ⓒ ProShots

Met nog een halfuur te gaan maakte de van Ajax teruggekeerde Sean Klaiber zijn rentree. Hij stond pas een paar minuten op het veld, toen Jens Toornstra met een prachtige pass Sow vond. Hij tikte de bal naar Bas Dost, die onverbiddelijk hard raak schoot. Heel lang hield die voorsprong niet stand, want de amper aangepakte Rodrigo Guth torende bij een hoekschop boven alles en iedereen uit en kopte hard binnen. Weer enkele minuten later wees Lindhout naar de stip, toen Boussaid over het been ging van Mickaël Tirpan. Uitgerekend de inmiddels ingevallen Douvikas ging achter de bal staan en hij schoot feilloos raak.

De wedstrijd was na rust dus echt goed ontbrandt, maar nadat Fortuna-fans Nick Viergever bekogelden met drinkbekers besloot Lindhout de wedstrijd te staken. Na de hervatting was het andermaal Douvikas die scoorde. De Griek draaide goed weg en schoot uitstekend binnen. Toch was het nog altijd niet gedaan, want na een overtreding van Toornstra schoot Yilmaz van elf meter raak. Maar slechts één speler was de held van de wedstrijd. Douvikas schoot na knap verlengen van Dost met een halve omhaal zijn hattrick tegen de touwen. Diep in blessuretijd maakte Noslin nog wel 3-4, maar die goal kwam te laat om FC Utrecht nog echt te verontrusten.