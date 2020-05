Beroerd AZ verdient betere behandeling

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Hoe gooi je in één klap een fantastisch seizoen en een prachtig, zorgvuldig opgebouwd imago te grabbel? Maandag bleek AZ niet meer het lievelingetje en kreeg het een bak stront over zich uitgestort. Zelfs clubiconen als Kees Kist en Barry van Galen waren kritisch op de handelwijze van AZ om de eerste plaats in de Eredivisie te claimen.