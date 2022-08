Premium Het beste van De Telegraaf

Robert Gesink na droomstart Vuelta: ’Ik zit nog te shaken’

Door Hans Ruggenberg en Johan van der Zande

Robert Gesink straalt na zijn veroverde rode trui in de Vuelta. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Het Vuelta-feest in Utrecht kon eigenlijk al niet meer stuk, maar Robert Gesink zorgde voor het klapstuk van de avond, en eigenlijk al van dit hele openingsweekeinde in Nederland. De trouwe soldaat van Jumbo-Visma weerstond de brandende pijn in zijn benen om een kleine 25 minuten later één van de hoogtepunten uit zijn rijke loopbaan te bereiken. Er was voldoende marge over in de ploegentijdrit om Gesink als eerste over de streep te sturen, en zo de eerste rode leiderstrui te veroveren. „Dit had ik nooit meer verwacht. Ik zit nog te shaken”, straalde hij.