Stewards wijzen verzoek Mercedes af, geen straf voor Max Verstappen

Mercedes wilde een herziening van het moment tussen de twee in ronde 48, waarin het duo buiten de baan terechtkwam. De stewards hebben na lang beraad besloten dat een nieuwe hoorzitting niet nodig is. Er wordt erkend dat er na zondag sprake is van nieuwe beelden, maar het bewijs wordt niet gezien als significant.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes verwachtte ook niet dat het tot een straf voor Verstappen zou komen. ,,Wij verwachten niet dat er iets uit onze Right of Review komt, maar het gaat ons om het principe en de filosofie. Het is heel belangrijk wat mag en wat niet is toegestaan tijdens dit soort gevechten, de komende races. We willen niet dat het kampioenschap wordt beslist door een controversieel moment, we opnieuw naar de stewards moeten en er vervolgens veel polarisatie is.”

Bekijk hier de vooruitblik op de race in Qatar met Formule 1-volger Erik van Haren. Volgens hem is de sfeer tussen Red Bull en Mercedes verziekt. Artikel gaat verder onder de video.

Verwachting Verstappen

Verstappen sprak donderdag al monter de verwachting uit dat hij wordt vrijgesproken. „En als dat niet gebeurt, is dat niet het einde van de de wereld. Indien ik de kans krijg, zou ik die actie herhalen”, antwoordde hij ook desgevraagd.

Mercedes, de renstal van titelhouder Lewis Hamilton, diende afgelopen dinsdag een formeel verzoek in om een incident in Brazilië opnieuw te beoordelen aan de hand van nieuw bewijsmateriaal. In ronde 48 op het circuit Interlagos wilde de snellere Hamilton buitenom voorbij koploper Verstappen, maar de Nederlander liet dat niet toe. De twee reden wiel aan wiel de bocht in, waarbij Verstappen zijn Britse rivaal dwong buiten de baan te rijden om een botsing te voorkomen.

Max Verstappen feliciteerde Lewis Hamilton na afloop sportief met diens overwinning. Ⓒ HH/ANP

De raceleiding onderzocht het incident tijdens de wedstrijd, maar zag geen aanleiding in te grijpen. Twee dagen later tekende Mercedes alsnog officieel protest aan. Volgens de renstal van Hamilton had Verstappen op zijn minst een tijdstraf moeten krijgen voor zijn actie. Mercedes verzocht om heropening van de zaak, op basis van videobeelden die zijn gemaakt vanuit de cockpit van Verstappen en waarover de wedstrijdleiding tijdens de race niet beschikte.

Hamilton won in Brazilië nadat hij Verstappen in ronde 59 alsnog had ingehaald. De Nederlander eindigde als tweede en zag zijn voorsprong in de WK-stand teruglopen naar 14 punten, met nog drie races te rijden.