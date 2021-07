Tour de France in ban van recordjacht Mark Cavendish: ’Ze gaan alles op alles zetten’

Etappe 12: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes 159,4 km

Wie van de sprinters de loodzware rit over beide kanten van de Mont Ventoux goed heeft verteerd kan donderdag op jacht gaan naar dagsucces. In de twaalfde etappe van de Tour de France wordt gereden van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Nîmes, een finishplaats waar het regelmatig tot massasprints kwam. In 2019 won Caleb Ewan er de rit.

De Australiër is al lang thuis na een val. De ogen zullen vooral zijn gericht op Mark Cavendish. De 36-jarige Brit won in 2008 al eens een etappe in Nîmes. Dat was destijds zijn vierde ritzege dat jaar. Bij hernieuwd succes zou het ook nu zijn vierde etappezege betekenen. Nog veel aansprekender is het feit dat Cavendish met winst een recordaantal van 34 ritzeges in de Tour van de Belg Eddy Merckx evenaart.

Erik Breukink en Michael Boogerd blikken dagelijks vooruit op de etappe van de dag. Ⓒ DE TELEGRAAF

Maar eerst moeten er een kleine 160 kilometer worden afgelegd door de open vlakte in Zuid-Frankrijk waar de wind vrij spel heeft. Om half 2 vertrekken de renners met de Sloveen Tadej Pogacar in de gele trui. Cavendish, de man in het groen die rond kwart over vijf geschiedenis kan schrijven, zal naast hem voor de start staan.

,,Ik denk dat Deceuninck-Quick Step er veel aan gelegen is om Cavendish het record van Merckx te laten evenaren. Ze hebben veruit de sterkste sprinttrein en gaan vandaag zeker alles op alles zetten”, aldus Boogerd.

Het profiel van de twaalfde etappe van de Tour de France. Ⓒ Le Tour

Johan Cruijff zei ooit: ‘Voetballen is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.’ Die quote gaat momenteel ook op voor Deceuninck-Quick Step en Cavendish. ,,De manier waarop ze dinsdag wonnen was bijna saai. Ze rijden gewoon heel hard, zitten steeds goed geplaatst en Michael Mørkøv trekt als laatste lead-out man telkens zo hard door dat niemand vervolgens nog naast Cavendish kan komen. Het klinkt simpel, maar is zeker niet makkelijk.”

Wout van Aert toonde een dag later (voor de zoveelste keer) aan een soort wieleramfibie te zijn. Na zijn tweede plaats in de sprint in Valence achter King Cav won hij de zware bergrit die het peloton twee keer over de Mont Ventoux leidde. Het is afwachten in hoeverre de Belgische alleskunner van Jumbo-Visma is hersteld van zijn inspanningen van woensdag. ,,Maar hij zal zeker ambitie hebben, ook omdat er al veel sprinter naar huis zijn. Denk aan Caleb Ewan, Arnaud Demare en Tim Merlier.”

Cees Bol (tweede van rechts) werd twee keer zesde deze Tour, maar kon nog niet meedoen om de dagzeges. Ⓒ HH/ANP

Cees Bol, de Nederlandse sprinttroef, valt tot dusver een beetje tegen, vindt Boogerd. De Noord-Hollander van Team DSM kwam nog niet verder dan een achtste, zesde (twee keer) en tiende plek. ,,Ik had meer van hem verwacht. Misschien heeft hij al te veel afgezien, maar er liggen nog kansen voor hem. Hopelijk komt hij er een beetje doorheen.”