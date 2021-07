Uitslag en stand Tour de France: peloton neemt ’rustdag’, vluchter Politt profiteert

Voor Politt is het de grootste zege in zijn carrière. De 27-jarige Duitser won in 2018 een rit in de Ronde van Duitsland, waar hij toen als tweede eindigde in het eindklassement. Zijn meest opvallende uitslag was de tweede plaats in Parijs-Roubaix in 2019, toen hij op de wielerbaan in Roubaix werd geklopt door medevluchter Philippe Gilbert.

Het peloton met alle klassementsrenners rijdt op een kwartier achterstand van de koplopers en is nog onderweg.

