Trainer: ’Dost snel speler van Frankfurt’

Dat zei trainer Fredi Bobic na afloop van het door Frankfurt gewonnen duel (1-0) met Alfred Schreuders Hoffenheim.

„We zijn er bijna uit”, aldus Bobic tegenover Fox Sports. „We vechten ervoor om het vandaag (zondag, red.) of maandag voor elkaar te krijgen. We hebben hem nodig in de Bundesliga en ook donderdag, wanneer Frankfurt RC Strasbourg treft in de play-offs van de Europa League.

Dost kwam eerder in Duitsland uit voor VfL Wolfsburg en maakt zondagavond al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie van Sporting Lissabon tegen Sporting Braga.

Union Berlin hard onderuit

Union Berlin heeft bij het debuut in de Bundesliga een forse nederlaag geleden. De ploeg uit de Berlijnse wijk Köpenick ging in het eigen Stadion An der alten Försterei met 4-0 onderuit tegen RB Leipzig. De ploeg van de Zwitserse coach Urs Fischer zocht verwoed naar het allereerste doelpunt in de Bundesliga, maar werd vooral in de verdediging afgetroefd.

Marcel Halstenberg bracht Leipzig na ruim een kwartier op voorsprong op aangeven van Marcel Sabitzer. Een kwartier later was het omgekeerd raak en was Sabitzer de doelpuntenmaker. Die stelde kort voor rust Timo Werner in staat om met een comfortabele 3-0 de pauze in te gaan. Christopher Nkunku bepaalde in de tweede helft de eindstand op 4-0 voor de ploeg van coach Julian Nagelsmann. De van ADO overgekomen Sheraldo Becker viel in de tweede helft in bij Union.

