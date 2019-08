Trainer: ’Dost vanavond of maandag speler van Frankfurt’

Dat zei trainer Fredi Bobic na afloop van het door Frankfurt gewonnen duel (1-0) met Alfred Schreuders Hoffenheim.

„We zijn er bijna uit”, aldus Bobic tegenover Fox Sports. „We vechten ervoor om het vandaag (zondag, red.) of maandag voor elkaar te krijgen. We hebben hem nodig in de Bundesliga en ook donderdag, wanneer Frankfurt RC Strasbourg treft in de play-offs van de Europa League.

Dost kwam eerder in Duitsland uit voor VfL Wolfsburg en maakt zondagavond al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie van Sporting Lissabon tegen Sporting Braga.

