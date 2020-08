Marten de Roon blijft een trainersdilemma

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Even leek het wonder van Atalanta Bergamo in de sterren geschreven. In twee minuten maakte Paris Saint-Germain, gevoed door Qatarese miljarden en onder aanvoering van Kylian Mbappé en Neymar, een einde aan het sprookje van de Nederlanders in Italiaanse dienst: Marten de Roon, Hans Hateboer en halve Nederlander Robin Gosens. Het niet halen van de halve finale van de Champions League en de wijze waarop zal het coronalitteken in de Noord-Italiaanse stad geen goed doen, maar terugkijkend op de Europese campagne van Atalanta zal het avontuur helend werken in Bergamo.