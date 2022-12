Premium Het beste van De Telegraaf

Van ’superslechte junior’ tot Giro-winnaar en wereldkampioen De vijf meest bijzondere momenten van Tom Dumoulin: ’Poepincident maakt verhaal mooier’

Naast de Giro-trofee toont Tom Dumoulin zijn gouden WK-plak (individuele tijdrit in 2017) en de twee olympische zilveren medailles (2016 en 2021) die hij heeft behaald in de race tegen de klok. Ⓒ Marcel van Hoorn

Het ging de laatste periode vaak over Tom Dumoulin, maar helaas té weinig over zijn imposante loopbaan. Om zijn sportloopbaan en het jaar uit te luiden, maakt de 32-jarige Maastrichtenaar speciaal voor De Telegraaf een selectie van zijn vijf meest bijzondere herinneringen aan bijna zestien jaar wielersport, waarin hij zowel op de fiets als verbaal spraakmakend was. Natuurlijk gaat het over zijn unieke eindzege in de Giro, maar hij weidt ook lachend uit over het ’poepincident’ en zijn ruzie met Vincenzo Nibali en Nairo Quintana. Daarnaast doet de tijdrijder pur sang een opvallende onthulling over zijn eerste ervaring in zijn favoriete discipline...