’Blunderende’ De Gea betaalt Ten Hag terug voor vertrouwen met clean sheet-prijs

Liverpool-goalie Alisson incasseerde een treffer in de wedstrijd tegen Aston Villa, waardoor hij op veertien clean sheets blijft staan. De Braziliaan kan De Gea daardoor niet meer achterhalen.

Met een aantal uitstekende reddingen hield De Gea Manchester United op de been in het belangrijke duel met Bournemouth. De Spanjaard ging de afgelopen maanden herhaaldelijk in de fout, maar bleef het vertrouwen houden van Ten Hag. De Gea is de tweede keeper in de clubhistorie die twee keer de Golden Glove-award wint. Eerder lukte dit alleen Peter Schmeichel.

United hoopt zich volgende week definitief te plaatsen voor Champions League-voetbal. Doordat Liverpool op het nippertje 1-1 speelde tegen Aston Villa, heeft ook de ploeg van trainer Jurgen Klopp nog min of meer zicht op een CL-ticket. United zou in twee duels aan een punt genoeg hebben.