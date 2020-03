’Kort grote wielerrondes in’

De Giro d’Italia is al tot nader order uitgesteld. Een besluit over de Tour de France en de Vuelta, die half augustus in Nederland start, is nog niet genomen. Voorlopig wordt er in ieder geval niet gefietst. „Nu de Olympische Spelen zijn uitgesteld biedt dat de kans de Tour later in juli of begin augustus nog te laten doorgaan”, zegt Cookson in een brief aan cyclingnews.com. „Maak er een wedstrijd over twee weken van zodat er ruimte komt om de Giro in twee weken af te werken in september voor de WK. De Vuelta kan dan in twee weken in oktober worden verreden.”

Cookson gelooft niet dat de Tour op de geplande datum (27 juni) in Nice begint. Organisator ASO houdt zich voorlopig op de vlakte. Maar de Franse regering lijkt er alles aan gelegen het voor het land zo belangrijke evenement te laten doorgaan, zelfs als dat zou moeten zonder toeschouwers in de buurt van start en finish en zonder reclamekaravaan. De Vuelta, eveneens georganiseerd door ASO, hoopt vooralsnog gewoon door te kunnen gaan vanaf de start op 14 augustus in Utrecht.

RCS Sport, dat de Giro organiseert, was al niet enthousiast toen de huidige UCI-baas David Lappartient, de opvolger van Cookson, voorstelde die koers in verkorte vorm later te houden. „Misschien zien organisatoren het niet zitten hun koers in te korten, maar ik vraag ze naar de langere termijn te kijken. Ze moeten ook denken aan de belangen van de ploegen en vooral van de wielerfans die koersen willen zien, ook al zouden ze er anders uitzien dan andere jaren”, aldus Cookson.

Volgens cyclingnews is er op 1 april een telefonische vergadering met alle belanghebbenden over de invulling van de wielerkalender zo gauw fietsen weer mogelijk is.

De Italiaanse wielrenner Matteo Trentin suggereerde dinsdag al één grote Europese ronde te houden.