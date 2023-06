Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: 'Paniekvoetbal Sven Mislintat met Maurice Steijn bij Ajax'

Feest bij Manchester City, Almere City FC en FC Twente na het respectievelijk winnen van de Champions League, promotie naar de Eredivisie en kwalificatie voor de voorronde Conference League. De enige verliezer van het weekeinde, die zich wellicht snel in het kamp van de winnaars schaart, is Sparta-trainer Maurice Steijn. Zijn kwaliteiten zijn opgemerkt door Ajax, dat in een potje paniekvoetbal van de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat snel zaken met hem en Sparta wil doen voor de vacante trainerspositie. Met daarbij de hoop op een Erik ten Hag-scenario met Steijn, die evenwel nauwelijks internationale ervaring heeft. De Hagenaar past niet echt in het door Mislintat geschetste profiel en heeft iets te bewijzen bij het Ajax in verval.