West Ham geschokt door antisemitisch lied van fans richting Joodse man in vliegtuig

„West Ham United is geschokt door de inhoud van de video die circuleert op sociale media en veroordeelt het gedrag van de betrokken personen. De club werkt samen met de luchtvaartmaatschappij en de relevante autoriteiten om de betrokkenen te identificeren”, verklaart een woordvoerder van de club. „Wij hanteren een nultolerantie voor elke vorm van discriminatie. Alle geïdentificeerde personen zullen voor onbepaalde tijd worden verbannen van de club.”

Een van de grootste rivalen van West Ham United is Tottenham Hotspur. Fans van de Noord-Londense club noemen zichzelf de yids, de joden, vanwege de grote populariteit van de club binnen de Joodse gemeenschap.

De fans van West Ham waren naar België gevlogen om hun ploeg te zien spelen in de Europa League tegen het KRC Genk van trainer John van den Brom. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. Het was het eerste puntenverlies in groep H voor The Hammers. De club heeft na vier duels tien punten. Dinamo Zagreb volgt met zes, Genk met vier en Rapid Wien met drie.

(Bron: Het Nieuwsblad)