Zeilen, hockey en baanwielrennen krijgen meer geld via NOC*NSF

Hoe beter de prestaties, hoe meer steun vanuit NOC*NSF. Dat principe vloeit voort uit de zogenoemde top-10-ambitie die breed wordt gedragen. Nederland is het beste land ter wereld als het gaat om zeilen, hockey en baanwielrennen. Daarom worden deze sporten gul ondersteund.

De zeilsport kan in de komende jaren rekenen op jaarlijks 200.000 euro extra, dit ook vanwege een nieuwe olympische klasse, het foilen. Het Watersportverbond krijgt twee miljoen euro per jaar, net als de hockeybond KNHB. De hockeyers krijgen er 193.000 euro bij, omdat deelname aan de Pro League veel extra kosten met zich meebrengt. Het succesvolle baanwielrennen krijgt 140.000 euro extra, waarmee de totale jaarlijkse bijdrage op 1,1 miljoen euro uitkomt.

Op zich gaat het financieringsplan over vier jaar, tot en met 2024. Toch kunnen de resultaten tijdens de Olympische Spelen van 2021 de bedragen gaan beïnvloeden. „Een eenmalig minder resultaat zal niet direct de aanleiding zijn om veel te veranderen”, legt technisch directeur Maurits Hendriks uit. „Maar als je al een aantal jaren tegenvallend presteert, gaat Tokio zwaar wegen.”

De Nederlandse judobond krijgt jaarlijks 1,7 miljoen euro voor de topsport, maar dat was wegens interne strubbelingen lang onzeker. „Er is een visie ontwikkeld waarin we ons prima konden vinden”, zegt Hendriks. „Toen dat directiebesluit intern werd afgeschoten, hebben we daar wel onze zorgen over uitgesproken naar het bestuur. Gelukkig is daar hard gewerkt en heeft de directie honderden kilometers gereisd om overal uitleg te geven. Dat lijkt nu de goede kant op te gaan.”

Minder goed is het perspectief op korte termijn voor de topcompetities die stilliggen wegens de coronacrisis. Sportmarketeer Bob van Oosterhout voorspelde donderdag in deze krant dat dit desastreuze gevolgen gaat hebben voor veel clubs. Volgens Hendriks wordt dat onderwerp steeds aangekaart in gesprekken met sportminister Tamara van Ark. „Als je een uitzonderingspositie wilt krijgen, dan moet je kunnen voldoen aan de protocollen en de maatregelen zoals die ook binnen de Eredivisie voetbal gelden”, zegt Hendriks. „Dat is de norm, maar de kosten die eraan zijn verbonden zijn behoorlijk. Hoe gaat dat gefinancierd worden?”

Hendriks houdt er ernstig rekening mee dat de hoogste competities in het hockey, het basketbal, het handbal en het volleybal dit jaar niet weer beginnen. „We hebben helaas nog geen afnemend aantal besmettingen. Dan moet je ook reëel zijn.”