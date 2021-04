Sarina Wiegman: ’We komen de poulefase uiteraard wel door. Ⓒ ANP

ZEIST - Een uitdagende groep, maar wel eentje met perspectief. Dat is de conclusie die Sarina Wiegman, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, trok naar aanleiding van de olympische loting, eerder op de dag in Zürich. „Als we ons niveau halen en er als team staan, net als op de voorgaande twee toernooien, dan komen we de poulefase uiteraard wel door.”