Pieter van den Hoogenband weet het zeker: ‘Olympische Spelen gaan door’

Pieter van den Hoogenband twijfelt niet over het doorgaan van de Spelen. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Er is geen spoortje twijfel te bespeuren bij Pieter van den Hoogenband in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. ,,Ze gaan door’’, zegt de chef de mission van de Nederlandse ploeg. ,,We zitten dicht bij het vuur en weten hoe of wat. Het is totaal geen discussie.’’