Pieter van den Hoogenband weet het zeker: ‘Ze gaan door’

Van de Hoogenband verkondigt zijn boodschap in het Olympisch Stadion van Amsterdam bij de verlenging van de samenwerking tussen Campina en NOC*NSF. Uiteraard is het de voormalig topzwemmer niet ontgaan dat een groot deel van de Japanse bevolking de komst van duizenden olympiërs uit alle windhoeken niet ziet zitten wegens besmettingsgevaar. ,,Wij zijn ons bewust van het gevoel dat er heerst bij de Japanners en daar zullen we respectvol mee omgaan. Maar we weten dat het veilig kan en houden ons uiteraard aan alle protocollen uit de draaiboeken die we krijgen toegestuurd.’’

En dan met al het positivisme dat in Van den Hoogenband zit. ,,Ik ben trots op hoe onze ploeg met deze situatie omgaat. De Spelen zijn altijd uniek, maar nu worden ze nog unieker. Onze sporter zijn ook uniek en er klaar voor.’’