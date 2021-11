Eerste crossduel Mathieu van der Poel met Wout van Aert mogelijk pas ná kerst

Na een rustperiode van drieënhalve week is Van der Poel alweer een dikke week aan het trainen. Omdat het al lang geleden is dat hij zo’n lange periode zonder de fiets inlaste, wil zijn ploeg Alpecin-Fenix rustig opbouwen en zal de wereldkampioen veldrijden een beperkt programma met 10 à 12 wedstrijden rijden. Dit omdat er een druk wegseizoen wacht en het de komende zomer wel de bedoeling is dat hij de Ronde van Frankrijk zal uitrijden.

Vorig jaar reed Van der Poel vijftien crossen en begon hij op 12 december. Dit jaar zal het nog een week later zijn. In november wil Van der Poel een flinke basis leggen en van 1 tot en met 10 december trekt hij met Alpecin-Fenix op ploegstage naar Spanje. Nadien is de Nederlander wedstrijdklaar, maar de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Val Di Sole op 12 december valt wellicht net te vroeg. De volgende grote cross-afspraak is de wereldbekerwedstrijd in Rucphen op 18 december.

Tot een eerste strijd tussen de grote drie moeten we zelfs nog langer wachten, zo lijkt het. Mogelijk zelfs tot na kerst. Pidcock en Van Aert plannen allebei voor begin december hun veldritrentree. Alleen gaat ook Van Aert in december op ploegstage. De troepen van Jumbo-Visma verzamelen van 13 tot en met 21 december, waardoor Van Aert en Van der Poel elkaar zouden ontlopen tot na Kerstmis.

(Bron: Het Nieuwsblad)