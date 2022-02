Programma TeamNL zondag 6 februari: Kan Sven Kramer stunten op de 5000 meter?

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Jorrit Bergsma, Patrick Roest en Sven Kramer komen in actie op de tweede schaatsafstand van het olympische toernooi: de 5000 meter.

Waar Bergsma en Roest op deze afstand de afgelopen jaren geregeld meededen om de prijzen, kwam drievoudig olympisch kampioen Sven Kramer er mede vanwege rugklachten niet altijd meer aan te pas. De Friese schaatser, bezig aan zijn laatste Spelen, valt echter nooit uit te vlakken. Op momenten dat het moet, kan Kramer altijd iets extra’s.

Sven Kramer tijdens een training. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Loting

Kramer komt uit in de eerste rit. De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter en titelhouder moet in de eerste van de tien ritten van start tegen de Deen Viktor Hald Thorup, zo is de uitkomst van de loting voor de wedstrijd van zondag.

Roest rijdt in rit 5, ook nog voor de dweilpauze. Hij heeft de Italiaan Andrea Giovannini als tegenstander. Bergsma komt in de zesde rit, meteen na de dweilpauze, in actie. Hij neemt het op tegen de Japanner Seitaro Ichinohe.

Topfavoriet Nils van der Poel start in de laatste rit. De Zweedse wereldkampioen en wereldrecordhouder treft de Belg Bart Swings als tegenstander. In de rit ervoor neemt Ted-Jan Bloemen uit Canada het op tegen de Rus Roeslan Zacharov.

Niek van der Velden

Niek van der Velden maakt zondag op het onderdeel slopestyle zijn officiële debuut op de Spelen. Vier jaar geleden was de snowboarder in Pyeonchang ook van de partij, maar kwam hij tijdens een training ten val en liep hij een gecompliceerde armbreuk op. Zijn deelname ging daardoor in rook op. Van der Velden doet ook mee op het onderdeel Big Air.

Programma zondag 6 februari:

* = medaillekansen voor Team NL

05.30 uur: snowboard, slopestyle kwalificatie 1: Niek van der Velden

snowboard, slopestyle kwalificatie 1: Niek van der Velden 06.32 uur: snowboard, slopestyle kwalificatie 2: Niek van der Velden

snowboard, slopestyle kwalificatie 2: Niek van der Velden *09.30 uur: schaatsen, 5000m (m): Jorrit Bergsma, Patrick Roest, Sven Kramer.

