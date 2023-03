Live Eredivisie: Rotterdamse derby opent de zondag

Volg alle duels in de Eredivisie hier live via onze uitgebreide widgets.

Excelsior - Sparta

RKC Waalwijk - PSV

Ajax - NEC

Cambuur - Go Ahead Eagles

Programma

Zondag

12.15 uur: Excelsior - Sparta Rotterdam

Excelsior - Sparta Rotterdam 14.30 uur: RKC Waalwijk - PSV

RKC Waalwijk - PSV 16.45 uur: Ajax - NEC

Ajax - NEC 20.00 uur: SC Cambuur - Go Ahead Eagles

Uitslagen

Vrijdag

Vitesse - AZ 0-1

FC Utrecht - Fortuna Sittard 1-2

Zaterdag

FC Volendam - FC Emmen 3-1

Feyenoord - FC Groningen 1-0

FC Twente - SC Heerenveen 3-3

Feyenoord - FC Groningen

De komende tien weken gaan de prijzen verdeeld worden nationaal en internationaal. Het zolang imponerende en fitte Feyenoord lijkt langzamerhand zijn frisheid te verliezen. Het typerende aanvalsspel en het intense druk zetten komt er steeds minder uit.

Bekijk ook: Koploper Feyenoord in slotfase langs FC Groningen

Vitesse - AZ

Jesper Karlsson hielp AZ aan de zege bij Vitesse. De Zweedse aanvaller maakte het enige doelpunt in het Gelredome: 0-1. Doelman Kjell Scherpen verkeek zich op het afstandsschot. Hij is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels met Frankrijk en Gibraltar in de EK-kwalificatie.

FC Twente - SC Heerenveen

FC Twente heeft voor de derde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De club verspeelde in het thuisduel met sc Heerenveen een voorsprong van 3-1. Rami Kaib bezorgde de bezoekers in de slotminuut van de reguliere speeltijd een punt: 3-3.

Bekijk ook: FC Twente geeft voorsprong uit handen tegen sc Heerenveen

FC Utrecht - Fortuna Sittard

FC Utrecht is voor de tweede keer deze week tegen een nederlaag aangelopen. De club verloor vrijdagavond op eigen veld van Fortuna Sittard: 1-2. Eerder in de week verloor FC Utrecht in de kwartfinales van het bekertoernooi op eigen veld met 4-1 van de amateurs van Spakenburg, de nummer 7 van de Tweede Divisie.

FC Volendam - FC Emmen

FC Volendam heeft voor eigen publiek in de slotfase afstand genomen van FC Emmen. De ingevallen Bilal Ould-Chikh schoot de thuisploeg in de 88e minuut op voorsprong, waarna Daryl van Mieghem in blessuretijd de eindstand bepaalde (3-1).