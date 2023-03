Programma Eredivisie: Ajax en PSV moeten winnen

FC Twente - SC Heerenveen

Jesper Karlsson hielp AZ aan de zege bij Vitesse. De Zweedse aanvaller maakte het enige doelpunt in het Gelredome: 0-1. Doelman Kjell Scherpen verkeek zich op het afstandsschot. Hij is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels met Frankrijk en Gibraltar in de EK-kwalificatie.

FC Utrecht - Fortuna Sittard

FC Utrecht is voor de tweede keer deze week tegen een nederlaag aangelopen. De club verloor vrijdagavond op eigen veld van Fortuna Sittard: 1-2. Eerder in de week verloor FC Utrecht in de kwartfinales van het bekertoernooi op eigen veld met 4-1 van de amateurs van Spakenburg, de nummer 7 van de Tweede Divisie.

FC Volendam - FC Emmen 3-1

Feyenoord - FC Groningen 1-0

FC Twente - SC Heerenveen 3-3

12.15 uur: Excelsior - Sparta Rotterdam

14.30 uur: RKC Waalwijk - PSV

16.45 uur: Ajax - NEC

20.00 uur: SC Cambuur - Go Ahead Eagles

