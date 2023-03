Statistieken Eredivisie: hele top 4 behaalt magere 1-0 zege

Herbeleef alle duels in de Eredivisie via onze uitgebreide widgets.

Uitslagen

Vitesse - AZ 0-1

FC Utrecht - Fortuna Sittard 1-2

FC Volendam - FC Emmen 3-1

Feyenoord - FC Groningen 1-0

FC Twente - SC Heerenveen 3-3

Excelsior - Sparta Rotterdam 1-4

RKC Waalwijk - PSV 0-1

Ajax - NEC 0-1

SC Cambuur - Go Ahead Eagles 4-1

De komende tien weken gaan de prijzen verdeeld worden nationaal en internationaal. Het zolang imponerende en fitte Feyenoord lijkt langzamerhand zijn frisheid te verliezen. Het typerende aanvalsspel en het intense druk zetten komt er steeds minder uit.

PSV heeft in de Eredivisie de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk moeizaam gewonnen. De Eindhovenaren waren met 1-0 te sterk. Johan Bakayoko maakte in de 35e minuut het doelpunt voor PSV, dat in de eerste helft veel beter was en naliet om vaker te scoren. RKC werd na rust beter en PSV ontsnapte een paar keer aan de gelijkmaker.

Met een benauwde thuiszege op NEC is Ajax in het spoor gebleven bij koploper Feyenoord in de Eredivisie (1-0). De nummer 2 van de ranglijst speelde een aardige eerste helft, maar slaagde er na een snelle treffer na rust niet meer in het publiek te vermaken.

Cambuur - Go Ahead Eagles