Statistieken Eredivisie: uitzeges voor AZ en Fortuna Sittard

Zaterdag komt koploper Feyenoord in actie. Om 20.00 uur ontvangt het FC Groningen, dat afgelopen week eindelijk weer eens won. Zondag gaat PSV in een Brabants onderonsje op bezoek bij RKC Waalwijk (14.30 uur), terwijl Ajax NEC (16.45 uur) ontvangt.

Vitesse - AZ

Jesper Karlsson hielp AZ aan de zege bij Vitesse. De Zweedse aanvaller maakte het enige doelpunt in het Gelredome (1-0). Doelman Kjell Scherpen verkeek zich op het afstandsschot. Hij is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels met Frankrijk en Gibraltar in de EK-kwalificatie.

FC Utrecht - Fortuna Sittard

FC Utrecht is voor de tweede keer deze week tegen een nederlaag aangelopen. De club verloor vrijdagavond op eigen veld van Fortuna Sittard, 1-2. Eerder in de week verloor FC Utrecht in de kwartfinales van het bekertoernooi op eigen veld met 4-1 van de amateurs van Spakenburg, de nummer 7 van de tweede divisie.

Programma

Zaterdag

18.45 uur: FC Volendam - FC Emmen

20.00 uur: Feyenoord - FC Groningen

21.00 uur: FC Twente - SC Heerenveen

Zondag

12.15 uur: Excelsior - Sparta Rotterdam

14.30 uur: RKC Waalwijk - PSV

16.45 uur: Ajax - NEC

20.00 uur: SC Cambuur - Go Ahead Eagles

