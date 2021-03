Tegenslag voor Fosu-Mensah: maanden aan de kant met gescheurde kruisband

En dat betekent dat de verdediger geopereerd moet worden en maanden buitenspel zal staan. Twee jaar geleden liep de Amsterdammer (toen nog in dienst van Manchester United) ook al een zware blessure aan zijn linkerknie op. Leverkusen had de verdediger afgelopen transferperiode overgenomen van United, maar kan dus voorlopig weinig plezier aan de 3-voudig international beleven.

Een domper voor Fosu-Mensah, die zijn carrière bij Leverkusen juist een kickstart wilde geven nadat hij er bij United niet in was geslaagd om door te breken. Verhuurperiodes aan Crystal Palace en Fulham konden hem niet helpen aan een status van volwaardig United-speler.

Voor Leverkusen kwam hij al zes keer in actie en hoopte hij zich weer bij bondscoach Frank de Boer in de kijker te spelen voor het Nederlands elftal en een plek in de EK-selectie van Oranje.