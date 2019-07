Van de Sanden of Beerensteyn? Wiegman ’is er wel uit’

Bekijk ook: Geen Oranjeparade in Lyon

Bondscoach Sarina Wiegman heeft haar keuze gemaakt. „Ik ben er zo ongeveer wel uit, ja”, zegt de trainer dinsdagmiddag tegenover de NOS. Van de Sanden is al een lange tijd een zekerheidje in de basisformatie van Oranje, maar heeft dit WK nog amper indruk kunnen maken. Omdat Beerensteyn het als invaller elke keer redelijk tot goed deed, is de roep om een wisseling van de wacht op de rechtsbuitenpositie groot onder de achterban van het Nederlands team.

Moment van wisselen

„Shanice komt dit WK tot nu toe minder achter de verdediging en ook haar voorzetten vallen nog niet goed”, aldus Wiegman. „En Lineth is elke keer goed ingevallen en bracht energie in het team. Maar invallen is weer anders dan starten. Voor elke wedstrijd kijken we naar de prestaties van de afgelopen duels en naar wat we nodig hebben. Het moment dat je een keer gaat wisselen, hangt van veel factoren af”, aldus de coach, die haar opstelling nog niet prijs wilde geven. „Jullie zien het morgen.”

Bij een andere situatie zou Wiegman geen keuze tussen beide spelers hoeven maken en ze allebei kunnen opstellen. Dat is het geval wanneer Martens niet fit genoeg blijkt om te kunnen starten tegen Zweden, maar dat zou dan een tegenvaller voor het Nederlands vrouwenteam zijn. „De insteek is dat Lieke gewoon speelt”, aldus Wiegman over haar speler die dinsdag niet met de groep meetrainde.

Gebrek aan groepstrainingen

„Lieke werkt aangepaste trainingssessies af, maar ik maak me geen zorgen over haar gebrek aan trainingen met de groep. Tot en met de achtste finale tegen Japan heeft ze alles meegedaan. Dat ze apart en aangepast traint, is pas iets van daarna. Ze komt op haar eigen manier aan haar belasting.”