Spelers Dynamo Dresden trainen weer na quarantaineweken

De spelers van de club uit de Tweede Bundesliga moesten in afzondering nadat enkelen van hen waren besmet met het coronavirus. De gezondheidsautoriteiten uit de stad in het voormalige Oost-Duitsland besloten daarop de hele selectie en staf in afzondering te plaatsen.

Vanaf zondag gaat de hele groep opnieuw in quarantaine, vanuit een hotel in Dresden. Van daaruit wordt dagelijks getraind. Als zich geen verdere incidenten voordoen, hervat Dresden de competitie op 31 mei tegen VfB Stuttgart.