Max Verstappen kan tevreden zijn: ‘Niet verwacht na zaterdag’

,,Als team hebben we het strategisch heel goed gedaan”, aldus Verstappen. ,,We kunnen heel blij zijn met deze zondag. Het was hectisch met de regen, maar we hebben het goed uitgevoerd. En ik heb mijn voorsprong op Charles uitgebreid. Dat had ik zaterdagavond niet verwacht.”

Verstappen startte in Monaco als vierde en Leclerc vanaf pole, maar de Monegask verloor veel tijd na een dure misser van Ferrari bij zijn tweede pitstop. Ook Sainz verloor bij die stop veel tijd in de outlap, toen hij achter een achterblijver zat.

,,Dat kostte me de overwinning”, aldus Sainz. ,,Ik wil er niet te veel over klagen, want Sergio heeft ook weleens pech gehad. Het hoort ook bij de sport. Ooit komt het een keer naar je toe.”

Pérez was logischerwijs dolblij: ,,Dit is een droom die uitkomt, winnen in Monaco. Ik had het moeilijk met mijn banden op het einde en het was niet makkelijk om Carlos achter me te houden. Dit is een heel mooie dag voor mij en mijn land.”