Sport Kort: ’NBA-spelers om de dag getest’

Basketbal: NBA-spelers om de dag getest

22.17 uur: De teams in de Amerikaanse NBA zullen met ingang van 23 juni om de dag worden getest op het nieuwe coronavirus. De NBA heeft volgens meerdere media de clubs in een bericht laten weten dat alle spelers en stafleden die betrokken zijn bij de herstart van het seizoen vanaf die dag zowel een Covid-19-test zullen ondergaan als een test om te zien of ze antistoffen tegen het virus hebben aangemaakt.

De basketbalcompetitie wil op 30 juli met 22 teams het seizoen hervatten. Dat gebeurt achter gesloten deuren bij Disney World in Orlando (Florida), waar de trainingskampen op 9 juli van start zullen gaan. Het basketbalseizoen werd op 11 maart onderbroken vanwege het coronavirus.

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: St. Juste en Boëtius verliezen met Mainz in degradatiestrijd

17.39 uur: Het laag geklasseerde FSV Mainz heeft in de Bundesliga de fraaie zege vorige week bij Eintracht Frankfurt (0-2) geen passend vervolg kunnen geven. De ploeg van de Nederlandse voetballers Jeremiah St. Juste, Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen concurrent FC Augsburg. Het doelpunt viel al in de eerste minuut en kwam op naam van Florian Niederlechner.

Bij Mainz speelde verdediger St. Juste de gehele wedstrijd. Aanvaller Boëtius viel in de 65e minuut in. Verdediger Bruma behoorde niet tot de wedstrijdselectie. Bij FC Augsburg speelde verdediger Jeffrey Gouweleeuw als aanvoerder de wedstrijd uit.

Met 31 punten bleef Mainz vijftiende op de ranglijst. Met nog drie competitieronden te gaan, staat de ploeg van trainer Achim Beierlorzer drie punten boven de degradatiezone. FC Augsburg nam wat meer afstand van de onderste regionen en bezet nu met 35 punten de dertiende plek.

Voetbal: Excuses Rebic bij AC Milan voor snelle rode kaart

15.45 uur: De Kroatische aanvaller Ante Rebic hoeft bij AC Milan niet te vrezen voor een forse geldboete. De clubleiding vindt een disciplinaire straf niet meer nodig nadat hij aan trainer Stefano Pioli en zijn ploeggenoten excuses had aangeboden voor zijn snelle rode kaart vrijdag in de bekerreturn tegen Juventus. Rebic voerde na amper een kwartier een soort karatetrap uit in een poging om nog bij de bal te komen en raakte daarbij een tegenstander vol op de borst. De spits van AC Milan moest na die grove charge meteen vertrekken.

Met tien spelers kon de Milanese club in Turijn niet tot scoren komen. Ook Juventus faalde in de afwerking, maar de 0-0 was niettemin voldoende voor een plek in de finale. Het duel in Milaan was in 1-1 geëindigd. Juventus speelt komende woensdag in de bekerfinale tegen Napoli.

Bij AC Milan ontbrak in Turijn aanvaller Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse vedette is nog niet fit. Zijn rentree wordt pas eind deze maand verwacht in het duel met AS Roma.

Voetbal: Nederlandse spelers leveren maandsalaris in bij Bologna

15.20 uur: Spelers, trainers en directeuren van de Italiaanse voetbalclub Bologna leveren op jaarbasis één maand aan salaris in. Dat is het bestuur overeengekomen met de betrokken partijen bij de huidige middenmoter in de Serie A. De clubleiding spreekt waardering uit voor het verantwoordelijkheidsgevoel dat de spelers, coaches en directieleden hebben getoond in een lange periode zonder voetbal vanwege de coronacrisis.

Bij Bologna staan de Nederlandse voetballers Stefano Denswil, Jerdy Schouten en Mitchell Dijks onder contract. De club hervat de competitie in de Serie A op 22 juni achter gesloten deuren met een thuiswedstrijd tegen koploper Juventus.

Golf: McIlroy in de achtervolging

10.36 uur: De Amerikaanse golfer Xander Schauffele is de nieuwe leider op de Charles Schwab Challenge. De 26-jarige Schauffele ging op de derde dag in Fort Worth (Texas) rond in 66 slagen. Hij noteerde zes birdies en twee bogeys.

De nummer 12 van de wereld gaat de laatste dag in met een voorsprong van één slag op vijf concurrenten: Gary Woodland, Justin Thomas, Collin Morikawa, Jordan Spieth en Branden Grace.

De mondiale nummer 1 Rory McIlroy had 69 slagen nodig en heeft nu drie slagen meer dan Schauffele. McIlroy staat gedeeld negende. De Charles Schwab Challenge in Texas is het eerste toernooi op de PGA Tour na een onderbreking van ruim drie maanden vanwege de coronacrisis. De golfers werken hun rondes af zonder publiek langs de banen.