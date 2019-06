Bendsneyder ook in Spanje buiten de punten

De Rotterdamse motorcoureur uit het Nederlands Grand Prix-team van Roelof Waninge eindigde in de Grote Prijs van Catalonië als achttiende en bleef daarmee opnieuw buiten de punten.

Bendsneyder vertrok in de race op Circuit de Catalunyua nabij Barcelona vanaf de veertiende plaats, maar viel in de eerste ronde al terug naar de twintigste plek. Hij wist in het vervolg van de race slechts twee posities op te schuiven. De 20-jarige wegracer speelt ondanks de hoge verwachtingen in het team dit seizoen nog geen rol van betekenis. Bendsneyder scoorde pas 5 WK-punten. Over twee weken is de TT van Assen.

De Spanjaard Alex Marquez, de jongere broer van vijfvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez, won voor de derde keer op rij. Hij finishte een kleine 2 seconden voor de Zwitser Thomas Lüthi. Landgenoot Jorge Navarro reed naar de derde plaats. Marquez leidt na zeven races het kampioenschap.