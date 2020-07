Duidelijke taal Jürgen Klopp over vrijspraak Manchester City, Pep Guardiola slaat terug

Het CAS gaf Manchester City in beroep gelijk in haar zaak tegen de UEFA. Het team van trainer Pep Guardiola vermijdt zo een Europese schorsing van twee seizoenen die de UEFA haar in eerste instantie had opgelegd.

„Ik ben blij dat Manchester City volgend seizoen aan de Champions League mag deelnemen, want anders zouden ze misschien wel twaalf wedstrijden minder spelen op een seizoen. En dan zouden ze uitgerust de Premier League kunnen afwerken”, begon Klopp nog gekscherend.

Later in de persconferentie veranderde hij zijn toon echter. „Hij was maandag geen goede dag voor het voetbal”, zei hij. „Ik wens iedereen het beste, maar ik ben een voorstander van het Financial Fair Play-reglement. Het bestaat om teams en competities te beschermen. Ik wil er zelf niet te veel bij betrokken raken en ik ken de details in de zaak van Manchester City niet, maar ik vind dat we ons aan de regels van de Financial Fair Play moeten houden. Ik hoop ook van harte dat het systeem blijft bestaan. Als we dat niet doen, kunnen de rijkste mensen ter wereld investeren zoveel ze willen en kan je niet meer met ze concurreren.”

De 53-jarige Klopp leidde Liverpool na de gedwongen coronapauze naar een eerste landstitel in dertig jaar. Vorig jaar won hij met de ’Reds’ ook al de Champions League.

Guardiola slaat terug

Trainer Pep Guardiola hoopt dat de kritiek op Manchester City stopt na de gewonnen beroepszaak van de Engelse voetbalclub bij het CAS. „Ik ben enorm blij met de beslissing van het CAS. Het laat zien dat alles wat werd geroepen over de club, niet waar is”, zei de Spanjaard. „We zijn niet geschorst, omdat we ons aan de regels van Financial Fair Play hebben gehouden.”

Het sporttribunaal draaide de beslissing terug die de UEFA enkele maanden geleden had genomen. De UEFA was van mening dat City voor twee jaar moet worden uitgesloten van Europees voetbal, vanwege overtreding van de Financial Fair Play-regels. Guardiola: „We zijn beschadigd door alles wat over ons werd gezegd. We hebben aangetoond dat die dingen niet waar zijn. De mensen die riepen dat we logen en vals speelden, moeten blij zijn dat we geen aanklacht tegen ze hebben ingediend.”

City moet wel een boete van 10 miljoen euro betalen vanwege de gebrekkige medewerking aan het onderzoek. „We hebben de afgelopen tien jaar veel geld geïnvesteerd, net als veel andere clubs. We hebben dat op de juiste manier gedaan”, zegt Guardiola.

„Ik weet dat het voor eliteclubs als Manchester United, Liverpool en Arsenal vervelend is dat wij er zijn. Maar we hebben het verdiend om in de top te staan. Ik zou zeggen: jongens, accepteer het. Het zou fijn als de kritiek nu stopt, maar ik denk van niet. Veel mensen fluisterden de afgelopen jaren over ons. Ik zou zeggen: kijk ons aan, zeg het recht in ons gezicht, ga het veld op en probeer ons daar te verslaan. Als ze van ons winnen, dan feliciteren we ze. Dat is sport. Maar ze hebben op het veld verloren. Wij mogen volgend seizoen weer de Champions League in omdat we niets verkeerd hebben gedaan.”

Mourinho: Schandalig

Coach José Mourinho van Tottenham Hotspur begrijpt niets van de beslissing van het CAS. „Het is een schande”, aldus de Portugees. „Als Manchester City onschuldig zou zijn, worden ze niet bestraft met een boete van 10 miljoen. Want als je onschuldig bent, krijg je geen boete. En als ze wel schuldig zijn, is de beslissing ook een schande. Dan moeten ze namelijk worden uitgesloten van deelname aan de Europese toernooien. Ik weet niet of Manchester City schuldig is of niet, maar het is in beide gevallen een schandelijke beslissing.”