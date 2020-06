Excuses Hawk-Eye na afkeuren glaszuivere goal

Vlak voor de rust verkeek doelman Ørjan Nyland van Aston Villa zich op een indraaiende vrije trap van Oliver Norwood. De Noorse keeper stapte met de bal in zijn handen achter de doellijn en bleef daarna even in het zijnet hangen. Opvallend genoeg kende de arbitrage het glaszuivere doelpunt niet toe. Het duel tegen eindigde uiteindelijk in 0-0.

„De keeper stond zo’n beetje op de tribune achter het doel toen hij de bal vast had”, aldus een verbolgen Wilder. „De scheidsrechter zei tegen mij dat alles erop leek dat het een doelpunt was en dat de bal over de lijn was, maar dat hij op de doellijntechnologie moet vertrouwen om een besluit te nemen.”

Excuses Hawk-Eye

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de doellijntechnologie in de Premier League heeft inmiddels aan alle betrokken partijen excuses aangeboden voor de opmerkelijke miskleun. De VAR kon bovendien niet corrigeren, omdat volgens Hawk-Eye Innovations vanuit zeven verschillende camerahoeken niet met zekerheid te constateren viel dat de bal de doellijn volledig had gepasseerd. „Dit hebben we in ruim 9000 wedstrijden met deze technologie nog nooit meegemaakt”, liet het bedrijf deemoedig weten.

„De arbitrage kreeg geen signaal door, niet op het horloge en ook niet in het oor. We bieden excuses aan de Premier League en aan Sheffield United aan, en verder aan iedereen die door dit incident is geraakt”, aldus het technologiebedrijf