Premium Het beste van De Telegraaf

De historie herhaalt zich bij Vitesse

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Phillip Cocu tijdens de eerste training. Ⓒ ANP Pro Shots

ARNHEM - De historie herhaalt zich in Arnhem. Net als zijn voorganger Thomas Letsch vorig jaar is ook Phillip Cocu met een bescheiden selectie aan de voorbereiding begonnen. Op een regenachtig Papendal begroette de Vitesse-trainer op de eerste training in de persoon van Amine Boutrah en Mathijs Tielemans, transfervrij overgenomen van respectievelijk het Franse Concarneau en PSV, slechts twee nieuwelingen, terwijl er in vergelijking met eind vorig seizoen maar liefst elf spelers zijn vertrokken.