’Vader Messi sluit langer verblijf Lionel in Barcelona niet uit’

Op de vraag of dit tot de mogelijkheden behoort, antwoordde zijn vader Jorge Messi donderdag volgens Spaanse media met ja. Het is de eerste keer dat deze optie aan de orde komt sinds de Argentijn liet weten bij de club te willen vertrekken.

Jorge Messi arriveerde deze week vanuit Argentinië in Spanje, om te proberen een oplossing te vinden in de impasse tussen zijn zoon en Barcelona. Ronald Koeman is sinds kort hoofdtrainer van de Catalaanse club van onder anderen Oranje-international Frenkie de Jong.