Afscheidsduel Wesley Sneijder een jaar later

De recordinternational van het Nederlands elftal zou op 3 juni in de Galgenwaard zijn voetbalcarrière officieel afsluiten, maar die wedstrijd is verplaatst naar 9 juni 2021, bevestigt zijn management Players United. Premier Mark Rutte maakte onlangs bekend dat alle vergunningsplichtige evenementen in Nederland tot 1 september zijn verboden.

9 juni is een bijzondere dag voor Sneijder, want de middenvelder viert dan zijn 37e verjaardag. Bij het afscheid van Sneijder zullen verscheidene wereldsterren hun opwachting maken. De twee teams worden gecoacht door Bert van Marwijk en José Mourinho.