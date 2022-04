Van de Beek moet streep zetten door degradatiekraker tegen Burnley

Van de Beek haakte afgelopen weekend af in de warming-up van de wedstrijd die Everton speelde bij West Ham United (en met 2-1 verloor) en is dus ook woensdgavond op Turf Moor nog niet inzetbaar.

De ploeg van trainer Frank Lampard verdedigt in die wedstrijd een voorsprong van vier punten op Burnley, dat voorlaatste staat. Everton neemt de zeventiende positie in de Premier League in, met drie punten meer dan Watford. Die club heeft al wel twee wedstrijden meer gespeeld dan The Toffees.

Het Norwich City van doelman Tim Krul is hekkensluiter in Engeland, voor die ploeg lijkt met 18 punten het doek al zo goed als gevallen. In Engeland degraderen drie ploegen rechtstreeks naar het Championship. Voor Van de Beek zijn ook komend weekeinde nog geen speelminuten weggelegd, want dan neemt Everton het op tegen Manchester United. In Engeland mogen spelers niet uitkomen tegen de club door wie ze verhuurd zijn.

Van de Beek scoorde tijdens zijn verblijf op Goodison Park in zes competitiewedstrijden nog niet voor Everton.

