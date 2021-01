Video: Assistent-scheidsrechter Nicky Siebert in tranen na zijn laatste wedstrijd

Na de 1-0 overwinning voor Heracles Almelo verscheen hij voor de camera’s van ESPN. „Ik had eigenlijk nergens last van, maar toen kwam Pol (van Boekel, red.) op me af en zag ik de fluit naar zijn mond gaan. Toen kwam het wel binnen: nu is het klaar. Ik ben normaal altijd heel nuchter, nee dit had ik niet verwacht.”

Siebert blikte ook nog terug op zijn loopbaan. „Ik heb een hele mooie carrière achter de rug met een mooi afscheid. Vanmiddag heb ik ook de beelden gekregen van mijn eerste wedstrijd, Heerenveen - Roda in 2003. Die ga ik binnenkort nog eens terugkijken. Het is sowieso een hele mooie tijd geweest. De mooiste was voor mij de bekerfinale Ajax - FC Twente. Maar ook je eerste Ajax - Feyenoord, je eerste keer Champions League blijven je bij. Net zoals de eerste keer Real Madrid met Cristiano Ronaldo op het veld, dat is gewoon fantastisch.”