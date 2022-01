Premium Het beste van De Telegraaf

Armando Obispo is 5-0 in Amsterdam nog niet vergeten PSV zint op revanche na eerdere vernedering door Ajax

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Mario Götze en Armando Obispo vieren de winnende treffer. Ⓒ Pro Shots

Qua voetbal was het niet overtuigend wat PSV in Groningen liet zien, maar dankzij een vroege goal van Mario Götze was het wel weer voldoende voor de drie punten: 0-1. En zo kan het team van trainer Roger Schmidt als koploper gaan toewerken naar de confrontatie in Eindhoven volgende week met achtervolger Ajax, waarmee PSV nog een appeltje te schillen heeft na de pijnlijke 5-0 nederlaag eerder dit seizoen in Amsterdam.