Premium Het beste van De Telegraaf

’Dat moment waarop je elkaar in de armen vliegt, went nooit’ Liefdesduo Odile van Aanholt en Bart Lambriex zorgt voor unicum op WK zeilen

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Odile van Aanholt op de rug van haar geliefde Bart Lambriex. Ⓒ René Bouwman

DEN HAAG - Topzeilers Odile van Aanholt (24) en Bart Lambriex (23) leerden elkaar kennen toen ze allebei nog op de basisschool zaten, maar vijf jaar geleden sloeg de vonk over en kregen ze een liefdesrelatie. Maandag bereikten ze een nieuwe mijlpaal in hun topsportcarrières, toen ze voor de kust van het Canadese Halifax afzonderlijk van elkaar hun wereldtitel prolongeerden in de sterk bezette 49er-klasse. Na een omslachtige terugreis van 24 uur zochten we het succeskoppel op in Scheveningen.