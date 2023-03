Transfer-gesjoemel Juventus krijgt vervolg op 10 mei

De club uit Turijn zou in het verleden hebben gesjoemeld met transferwaarden van spelers. Agnelli en de rest van het bestuur zijn na de beschuldigingen eind vorig jaar opgestapt.

De hoorzitting achter gesloten deuren van maandag moest onder meer bepalen waar een eventuele rechtszaak moet worden gehouden. Er komt een vervolg op 10 mei. De hoorzittingen gaan naar verwachting enkele maanden duren, waarna rechter Marco Picco moet besluiten of het tot een rechtszaak komt.

15 punten aftrek

De club uit Turijn heeft van de Italiaanse voetbalbond in januari als straf 15 punten aftrek gekregen in de Serie A. Juventus kondigde meteen aan daartegen in beroep te gaan. De beroepscommissie bepaalt op 19 april of deze sanctie gehandhaafd blijft.

Juventus staat na de 15 punten aftrek zevende in de Serie A met 41 punten. Met 15 punten erbij zou de club tweede staan op 15 punten van koploper Napoli.