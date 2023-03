Berusting en ontgoocheling bij Irene Schouten: ’Ik merk dat ik niet goed tegen mijn verlies kan’

Premium Het beste van De Telegraaf

Irene Schouten (links), Ragne Wiklund (midden) en Martina Sablikova (rechts) op het podium. Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - Irene Schouten slaagde er prima in om haar zilveren WK-medaille op de 3 kilometer te relativeren, gezien de bewogen tijd die achter haar ligt. Maar terwijl de drievoudig olympisch kampioene haar verhaal over haar race vertelde in de krappe catacomben van ijstempel Thialf, was de ontgoocheling van haar gezicht af te lezen. Schouten moest de wereldtitel op ’haar’ afstand en voor een uitzinnig eigen publiek laten aan de Noorse Ragne Wiklund. En dat deed haar overduidelijk pijn.