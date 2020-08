Jumbo-Visma deelt eerste tik uit aan Ineos

Primoz Roglic is voorlopig de man in de Tour de L’Ain. Ⓒ EPA

Grischa Niermann beleefde na een perfect gereden koers van de Jumbo-Visma-mannen toch nog een beroerd momentje. Net achter de finishstraat om geleid stuurde de ploegleider zijn auto naar de teambus, in afwachting van het bevrijdende bericht dat Primoz Roglic de tweede etappe in Tour de L’Ain op zijn naam had gebracht. Maar het bleef stil op de tourradio.