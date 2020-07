Oussama Idrissi: ’We waren ervan bewust dat het een bijzonder jaar kon worden’

„Het team stond goed, iedereen was fit en fris”, vervolgt Idrissi. „Het strijdplan was perfect, iedereen leverde maximaal. We blaakten na de zege in Amsterdam van het zelfvertrouwen.”

Tijdens de 2-0 zege op Ajax maakte Idrissi met een magistrale lob de tweede Alkmaarse treffer. „Die wedstrijd was cruciaal: het was óf samen op kop óf zes punten achterstand. Door die overwinning tankten we energie en zelfvertrouwen. We waren klaar voor de laatste fase. Als we die resterende negen duels hadden gewonnen, waren we zo goed als zeker kampioen geworden. Dat geloof leefde heel erg in de kleedkamer. We waren ervan bewust dat het een bijzonder jaar kon worden; we waren hartstikke goed bezig, iedereen ontwikkelde zich goed en we speelden het beste voetbal.”

Na een hectisch seizoen zal Idrissi het tijdens zijn vakantie op het Spaanse eiland Mallorca niet op een feesten zetten. „Ik zal genieten van mijn vakantie, maar ik kom ook zeker fit terug. Zodat ik helemaal klaar ben voor de volgende stap in mijn carrière, óf voor de voorbereiding met AZ.”

Ook daar houdt de 24-jarige aanvaller rekening mee. „De transfer heb ik zelf niet in de hand, dat zijn zaken waar je als voetballer mee te maken krijgt. Ook in Alkmaar wachten interessante uitdagingen, zoals het bereiken van de groepsfase van de Champions League. Voor AZ een mijlpaal op zich. Dan zouden we toch nog beloond worden voor het afgelopen seizoen. Daar hebben we hard voor gewerkt.”

Idrissi droomt van Champions League-voetbal. „Op dát podium wil ik acteren. Of iedereen dan moet blijven? Nou, moet, moet… Nou ja, als ik wegga, wordt er vast wel iemand anders gehaald die voor het elftal van waarde kan zijn. We gaan het zien. Er zal sowieso een goede ploeg staan.”

