AZ moet in Noorwegen wéér schoon schip maken

AMSTERDAM - AZ staat donderdag (aanvang 19.00 uur) uit tegen SK Brann nu al voor een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Bij een verliespartij in Noorwegen lopen de Alkmaarders een groepsfaseticket en daarmee minimaal zes duels in het hoofdtoernooi van de Conference League mis. AZ leerde niet van de recente teleurstellingen in Europese heenduels, maar is dat gezien de afloop wel nodig?

AZ-trainer Pascal Jansen tijdens het thuisduel van AZ in het Euroepse treffen met Brann. Ⓒ ANP/HH