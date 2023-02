Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik realiseer me dat er zeker iets gaat veranderen ten opzichte van wat ik nu doe’ ’Energieke’ Bruggink is na jaren aan zijlijn toe aan beleidstaak

ENSCHEDE - Arnold Bruggink maakte in 1994 als 16-jarig toptalent in het oude Diekman-stadion met de bekende sintelbaan zijn profdebuut voor FC Twente en sloot in 2011 in de Grolsch Veste zijn actieve spelercarrière af. Bijna twaalf jaar later staat Bruggink, de afgelopen periode actief als tv-analyticus, voor een terugkeer in het betaald voetbal bij zijn oude club FC Twente, dat in hem de technische beleidsbepaler voor de toekomst ziet.