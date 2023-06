Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-international is uitgegroeid tot onmisbare schakel bij Manchester City Aké, de nieuwe favoriet van Pep: ’Drie prijzen in één seizoen verwacht je nooit’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Manchester City-manager Pep Guardiola knuffelt zijn speler Nathan Aké. Ⓒ FOTO ANP/HH

ISTANBUL - „Het allerbeste wat ons dit seizoen is overkomen is dat we een verdediger hadden die de beste en de snelste aanvallers kon beteugelen. Zo’n speler hadden we in het verleden niet. Tegen Saka, Vinicius en Salah heb je een echte verdediger als Nathan nodig.” Was getekend: Pep Guardiola.