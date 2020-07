Max Verstappen: ’Daar gaat het ook niet om’

„Ik werd opgehouden terwijl ik mijn snelle ronde wilde rijden. Daarna ben ik overgegaan op de langere runs voor de race”, zo was de verklaring van Verstappen voor zijn ietwat tegenvallende tijd in de tweede training. Hij was daarin ruim 1,1 seconde langzamer dan Lance Stroll (Racing Point). Verstappen stuitte in zijn snelle ronde op de Haas van Romain Grosjean, die in de weg reed. Het leidde tot boze handgebaren en stevige teksten over de boordradio.

„Ik kon geen nette tijd op de borden zetten, maar daar gaat het op vrijdag ook niet om. Het was geen slechte dag voor ons. We blijven ontwikkelen en nieuwe onderdelen op de auto zetten. Het lijkt erop dat die iets beter werken, daar ben ik blij mee”, aldus Verstappen. „Al met al voelt de auto beter aan. Morgen gaan we in de kwalificatie zien waar we echt staan.”

Verstappen zette in de eerste vrije training de beste tijd neer, maar in de tweede sessie kwam hij niet verder dan de veertiende plek.

